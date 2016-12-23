Самарскую больницу им. В.Д. Середавина готовят к ЧМ-2018

В областной клинической больнице им. В.Д. Середавина началась подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. В ней отремонтировали несколько отделений и оснастили их новым оборудованием.



Это медучреждение было выбрано в качестве уполномоченной больницы ФИФА. Во время проведения матчей чемпионата мира в 2018 году в Самаре больница должна будет при необходимости оказывать медицинскую помощь спортсменам и членам делегации ФИФА.



Как передает «ВолгаНьюс.рф», готовить больницу к мировому первенству начали два года назад. Она должна соответствовать требованиям ФИФА и международным стандартам оказания медицинской помощи. В больнице отремонтировали пять отделений и приемно-диагностический блок.



Приемное отделение, согласно требованиям, разделили на три отдельных входа: для спортсменов, для VIP-персон и третье — для членов делегации ФИФА. За последние два года по программе подготовки к мундиалю в больнице появились пять новейших рентгеновских аппаратов, шесть аппаратов УЗИ, 32 функциональные кровати и аппараты для наркоза. Оборудование уже используют для лечения пациентов.