Сергей Лазарев стал отцом 2,5 года назад

Сергей Лазарев признался в том, уже 2,5 года у него есть сын. Об этом певец сообщил подписчикам на своей страничке в Instagram.

Несколько лет назад Лазарев в многочисленных интервью заявлял о том, что не готов к отцовству, и признавался, что для него было бы сложно совмещать карьеру певца и роль папы. Однако 2,5 года назад артист стал отцом мальчика, которого назвал Никита. Всё это время Лазарев охранял подробности своей личной жизни от общественности, однако папарацци все-таки сумели подловить его с сыном и мамой на службе в храме.

Только после этого певец подтвердил в своем Instagram, что все ходившие последнее время слухи — правда: у него действительно есть сын.



«Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой <...> даже для взрослых и опытных людей такое повышенное внимание — это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке. Именно поэтому мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей семье 2,5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений <...> хочу официально подтвердить, что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына».



Певец также обратился к поклонникам с просьбой уважать личное пространство — его и его семьи, а также сохранить их право на частную жизнь, сообщает сайт «Комсомольской правды».