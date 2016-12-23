Угонщики захватили ливийский самолет с игрушечным оружием

Пистолеты преступников оказались муляжами
Фото: Reuters/DARRIN ZAMMIT LUP
Преступники, захватившие ливийский самолет, использовали не настоящее оружие, а муляжи. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.
«Первоначальные данные судебной экспертизы показали, что оружие, использованное при захвате самолета авиакомпании Afrikiyah Airways, являлось муляжом», — написал он.
Однако ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на премьера сообщил, что на борту лайнера нашли ручную гранату и два пистолета, причем один из них был заряжен.
Il-PM jgħid li l-armi użati fuq l-ajruplan maħtuf kienu replika - https://t.co/SOHQrJTgL4 pic.twitter.com/cqqPXhVLMW— Television Malta (@TelevisionMalta) December 23, 2016
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