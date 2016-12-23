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Угонщики захватили ливийский самолет с игрушечным оружием

Пистолеты преступников оказались муляжами

Фото: Reuters/DARRIN ZAMMIT LUP

Преступники, захватившие ливийский самолет, использовали не настоящее оружие, а муляжи. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

«Первоначальные данные судебной экспертизы показали, что оружие, использованное при захвате самолета авиакомпании Afrikiyah Airways, являлось муляжом», — написал он.

Однако ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на премьера сообщил, что на борту лайнера нашли ручную гранату и два пистолета, причем один из них был заряжен.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Угонщики захватили ливийский самолет с игрушечным оружием

Угонщики захватили ливийский самолет с игрушечным оружиемПистолеты преступников оказались муляжами

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