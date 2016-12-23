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Опубликовано видео высадки военной полиции РФ в Алеппо

Ранее о прибытии батальона в Сирию сообщил министр обороны Сергей Шойгу

Фото: mil.ru

Кадры высадки в сирийском Алеппо бойцов российского батальона военной полиции показал «Первый канал».

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о прибытии батальона в Сирию. В Минобороны уточнили, что батальон совершил марш с авиабазы Хмеймим в Алеппо. В сирийском городе российские военные полицейские будут помогать местным властям обеспечивать правопорядок и безопасность сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.

В ролике видно, что «красные береты» со значками различия российской военной полиции, вооруженные автоматами Калашникова, высаживаются из самолета на рассвете. Военные выстраиваются перед самолетом, а после построения садятся в грузовик и уезжают.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Опубликовано видео высадки военной полиции РФ в Алеппо

Опубликовано видео высадки военной полиции РФ в АлеппоРанее о прибытии батальона в Сирию сообщил министр обороны Сергей Шойгу

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