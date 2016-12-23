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«Аэрофлот» отменил 21 рейс из Москвы

Самолеты авиакомпании не полетели сегодня, в том числе в Архангельск, Сочи, Сыктывкар, Ростов-на-Дону и Воронеж

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 21 рейс из московского аэропорта Шереметьево сегодня, в пятницу. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

В основном рейсы должны были вылететь по внутрироссийским направлениям, в том числе в Архангельск, Сочи, Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Воронеж.

Согласно же данным на сайте авиакомпании, на восьми из отмененных рейсов (например, в Ставрополь, Сургут и Волгоград) перевозчик использует самолеты Sukhoi Superjet 100.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

«Аэрофлот» отменил 21 рейс из Москвы

Самолеты авиакомпании не полетели сегодня, в том числе в Архангельск, Сочи, Сыктывкар, Ростов-на-Дону и Воронеж

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