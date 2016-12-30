Курс на перемены

Уходящий год в общественной жизни страны ознаменовался сменой министра образования и детского омбудсмена, развитием внутреннего туризма взамен утраченных для россиян курортов Турции и Египта, прекращением работы Федеральной миграционной службы, созданием новой редакции Красной книги. Наиболее пессимистично эксперты смотрят на события в сфере медицины. Позитивной оценки удостоились ситуация с трудоустройством инвалидов и подвижки в образовании.



Образование: возвращение к звездам и транформация ЕГЭ



Главное событие года в образовании — смена министра. В августе место Дмитрия Ливанова, который стал спецпредставителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной, заняла Ольга Васильева. Новый министр выразила намерение кардинально трансформировать ЕГЭ, прекратить процесс слияния вузов, унифицировать концепцию преподавания основных предметов, вернуть в школы астрономию, дать инвалидность детям с аутизмом.

— Я возлагаю на нового министра большие надежды, — заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин. — Понятно, что изменения в экономике образования не произойдут. Тем более что в следующем году бюджет образования вырастет медленнее инфляции. То есть в реальных деньгах он сокращается. Но я разделяю позицию Ольги Васильевой по нескольким вопросам.

Олег Смолин считает позитивным решением, во-первых, уход от теории «образовательных услуг», которая, по его мнению, разрушает духовное содержание образования. Во-вторых, он видит плюс в остановке массового слияния и закрытия вузов в государственном секторе. В-третьих, депутату импонирует идея нового министра увеличить доступ педагогов к СМИ.

— Уже сейчас увеличилось количество просветительских программ, по крайней мере на радио, — считает Олег Смолин.

В-четвертых, Ольга Васильева заявила, что будет заниматься содержанием образования, то есть решать главный вопрос: чему учить детей. По словам депутата, пока ни в законе об образовании, ни в образовательных стандартах напрямую об этом не говорится.

Здравоохранение: доступность обезболивания и импортозамещение

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В 2016 году Минздрав России утвердил государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции, приступил к реализации «дорожной карты» по повышению доступности обезболивающих средств в медицинских целях, добился принятия закона «О биомедицинских клеточных технологиях» и начал подготовку подзаконных актов к нему. Помимо этого, был расширен перечень ограниченных для госзакупок медицинских изделий, происходящих из иностранных государств.

Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский назвал 2016-й годом упущенных возможностей.

— В этом году должны были запустить стратегию лекарственного обеспечения, но пилотные проекты снова перенесли на неопределенный срок. А люди продолжают погибать без лекарств, — отметил он.

По его словам, вовремя данная таблетка может снизить расходы государство на здравоохранение.

— Если лекарствами удалось уберечь человека от инсульта, он не будет вызывать «скорую», не ляжет на лечение в стационар, не станет оформлять больничный лист. И всё это — благодаря одним таблеткам, — объясняет Александр Саверский. — Лекарства не только сэкономят бюджетные деньги, но и приведут к экономическому росту, ведь здоровые люди будут спокойно жить и работать.

Также, по мнению Александра Саверского, стоит начать управлять факторами, которые негативно влияют на здоровье нации — например, это сигареты и алкоголь. Если жестче контролировать этот рынок, пострадавших от своих же вредных привычек станет меньше.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал отметил, что в 2016 году подготовлены законопроекты, работа над которыми будет вестись после Нового года.

— В 2016 году были приняты поправки, облегчающие доступ пациентов к обезболивающим наркотическим препаратам. Согласно им, увеличилось количество выписываемых лекарств. Это позволило снизить число самоубийств среди тяжелобольных людей, — сказал депутат. — Еще принята стратегия по борьбе со СПИДом, но любая стратегия должна иметь конечный результат. Считаю, что нужно разработать ключевые параметры, на которые мы хотим выйти, целевые показатели. Под эти расчеты и нужно выделять деньги на социальную рекламу, обследования и лечение. Россия выходит на лидирующие места по смертности, и это не может не беспокоить, — сказал Сергей Фургал.

По его словам, медицину поставили в положение производственной отрасли.

— Врач сегодня должен зарабатывать деньги, а он в первую очередь должен лечить. Нужно полностью менять законы и менять подход к этому вопросу, — подытожил парламентарий.

Социальная защита: абилитация и трудоустройство инвалидов

Фото: ТАСС/Стоян Васев



Одним из важных событий для людей с ограниченными физическими возможностями стало введение понятия «абилитация инвалида» (формирование способностей к бытовой, профессиональной или иной деятельности).

В течение года шла подготовка к запуску Федерального реестра инвалидов — базы данных, в которую вошли сведения о группах инвалидности граждан, ограничениях жизнедеятельности, рекомендованных реабилитационных или абилитационных мероприятиях, денежных выплатах и других мерах социальной защиты.

С 2016 года группа инвалидности определяется в зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма. Ранее специалистами оценивалась степень ограничения жизнедеятельности.

Директор РООИ «Перспектива» Роза Денис рассказала, что в 2016 году работодатели начали охотнее брать на работу людей с инвалидностью.

— Программа по трудоустройству уже действует в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже. Инвалидов охотно берут на административные должности в офис и на производство, — сказала Роза Денис.

По ее мнению, общество начало осознавать необходимость социализации людей с физическими недостатками.

— Многие работодатели готовы адаптировать рабочее место под определенные потребности. Они сами обращаются к нам с просьбой провести своеобразный аудит и выявить проблемные места для адаптации под нужды инвалидов, — рассказала Роза Денис. — Чтобы оградиться от недобросовестных работодателей, нацеленных лишь на льготы, мы отслеживаем судьбу каждого трудоустроенного человека в течение года, двух, трех — столько, сколько нужно.

Также Роза Денис отметила в 2016 году рост количества общественных организаций, защищающих права инвалидов и развивающих специальные программы.

Трудовая миграция: расформирование ФМС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин



Весной 2016 года прекратила существование Федеральная миграционная служба (ФМС). Ее функции передали Главному управлению по вопросам миграции МВД России (ГУВМ).

По словам Вадима Коженова, президента Федерации мигрантов России, ГУВМ уже работает, но система в управлении еще не налажена.

— Сколько времени понадобится на стабилизацию новой системы, сказать сложно. Надеюсь, около полугода, ведь люди на ключевые должности уже назначены. Теперь нужно, чтобы новый порядок дошел «до низов», — сказал Вадим Коженов.

Он считает, что задержки происходят из-за излишней бюрократии: после вступления в силу приказа необходимо время на стабилизацию.

— Нужны такие простые вещи, как новая форма, новые рабочие инструкции. Также я слышал, что при переформировании планировалось уволить четверть сотрудников. Этот процесс также требует времени и оформления бумаг, — отметил Вадим Коженов.

Экология и природопользование: Красная книга и борьба со свалками

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк



Главным событием этого года в области экологии стала подготовка к следующему, назначенному президентом РФ Годом экологии. По словам экспертов, это ускорило принятие различных подзаконных актов к базовым законам в сфере экологии: ФЗ-458 «Об отходах производства и потребления» и ФЗ-219 «Об охране окружающей среды». Во второй, в частности, были внесены положения о переходе промышленности на систему модернизации, направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Член совета при Совете Федерации по аграрной политике и природопользованию и общественного совета Минприроды России Владислав Жуков сообщил «Известиям», что в 2016 году были определены наиболее уязвимые с экологической точки зрения объекты природы, самым важным из которых названо озеро Байкал.

До конца года должна закончиться процедура присвоения предприятиям категорий опасности.

Помимо этого в 2016 году большинство регионов РФ разработало территориальные схемы обращения с отходами и согласовало их. Было принято решение о введении с 2017 года ответственности производителя в сфере обращения с отходами — экологический сбор. Эксперт отмечает, что поступления будут направлены на формирование индустрии глубокой переработки отходов и минимизации их размещения в окружающей среде.

— Важно, что в послании Федеральному собранию и на форуме ОНФ президент сделал акцент на экологических проблемах, на грандиозном экологическом ущербе, на том, что государство ставит приоритетной задачей очистку страны от мусора, — сказал Владислав Жуков. — Раньше мы слышали о проблеме только на уровне регионов и активистов. Теперь вопросы экологии вошли в программу национальной безопасности.

Самым негативным экологическим событием года эксперты называют перенос сроков реализации ФЗ-458 в части выбора региональных операторов по обращению с отходами.

— Нельзя трактовать это событие как однозначно отрицательное, потому что регионы действительно пока не готовы решить этот вопрос, — считает Владислав Жуков.

Самое важное событие уходящего года в сфере охраны природы — это подготовка новой редакции Красной Книги РФ, которая не переиздавалась с 1997 года. Список животных, подлежащих охране, подготовленный Минприроды РФ, изменится на 30% и был выставлен на публичное обсуждение. Горячие споры граждан, научных и общественных организаций вызвало решение исключить из перечня несколько видов дельфинов, малую косатку и некоторых других животных.

— Все замечания были направлены для рассмотрения в секции экспертов и РАН, — уточняют в ведомстве. — Сейчас Минприроды России ждет, когда секции экспертов обозначат свои позиции с учетом мнений общественных организаций (в частности, Greenpeace). Затем будет сформировано итоговое решение. Планируем, что это произойдет в I квартале 2017 года.

Туризм: Крым и Сочи заменили Анталью

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

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В конце 2015 для российских туристов оказались закрыты два самых массовых туристических направления — Египет (после теракта на борту российского пассажирского лайнера А321) и Турция (после того как турецкие ВВС сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24М). Еще одним фактором, сильно ограничившим российского туриста в зарубежных поездках, стал валютный курс. Поэтому самыми популярными направлениями в этом году оказались внутренние — в первую очередь Крым и Краснодарский край. По оценкам туроператоров, объемы внутреннего туризма за год выросли на 15%, а по Крыму рост составил более 26%.

Среди зарубежных направлений самыми популярными были Тунис, Греция, Кипр, Таиланд, Болгария и Черногория. В конце августа правительство разрешило возобновить чартерные перевозки в Турцию, и эта страна снова вышла на первое место по популярности для зарубежного отдыха россиян. Результаты превысили ожидания операторов: по данным АТОР, с начала осени в Турции отдохнули 240 тыс. российских туристов. В то же время первое место по бронированию отдыха на новогодние праздники заняли города и курорты России.

— В разряд приоритетных попали внутренние направления, — рассказал «Известиям» член Общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев. — В этом году стало очевидно, что Крым и Сочи привлекают огромное количество туристов. В Крым в этом году приехали свыше 4 млн туристов, в Краснодарском крае тоже счет идет на миллионы.

Еще одна тенденция — укрупнение туроператорского сообщества. Два года назад выездным туризмом занимались около 1,8 тыс. туроператоров, сейчас их порядка 500. Кроме того, в этом году вступили в силу важные изменения в законодательство, в частности, повышение лимитов страхования. Сейчас минимальное страховое покрытие составляет 2 млн рублей. Таким образом мы даже дали фору европейцам — сейчас, чтобы уехать в Европу, нужно иметь страховку с покрытием в €30 тыс.