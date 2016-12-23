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СМИ: экс-главе ФТС Бельянинову вернули изъятые деньги

Сообщается также, что ему уже предложили новую должность

Бывший глава ФТС Андрей Бельянинов, который после обысков подал прошение об отставке, получил назад изъятые у него деньги и ценности на сумму около 100 млн рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, Бельянинову также уже предложили занять некую «важную должность». Вскоре он, возможно, ответит согласием на это предложение.

Напомним, обыски у Бельянинова и его заместителя прошли в июле этого года. Они проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере»). Тогда у главы ФТС изъяли предметы и документы, «имеющие значение для расследования уголовного дела».

Сегодня в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым «вброс» в СМИ информации о деле, свидетелем по которому проходит экс-глава ФТС.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

СМИ: экс-главе ФТС Бельянинову вернули изъятые деньги

Сообщается также, что ему уже предложили новую должность

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