ФБР предупредило о возможных терактах боевиков ИГ в церквях США

ФБР предупредило о возможных терактах боевиков ИГ (запрещена в РФ) в церквях США.

Об этом заявила телекомпания CNN.

«Это сделано в связи с появившимся в последние дни на некоторых сайтах, связанных с ИГ, призывами совершать нападения на церкви и на собрания людей в дни рождественских праздников в США», — цитирует ТАСС сообщение журналистов.

При этом ФБР отрицает, что у него есть конкретная информация. Предупреждения решено было сделать после того, как на сайтах исламистов появились адреса церквей в США.

Призыв к бдительности считают вполне обоснованным в свете последнего теракта в Берлине на рождественской ярмарке.

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