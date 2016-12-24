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«Не стоит придавать особое значение поражению от «Фенербахче»

Разыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон — о первом домашнем поражении армейцев в Евролиге-2016/17

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в овертайме уступил турецкому «Фенербахче» (79:95), потерпев второе поражение в турнире. Итоги матча корреспонденту «Известий» подвел разыгрывающий армейского клуба Аарон Джексон. 

— Мы сыграли довольно слабо, — отметил Джексон. — У нас была возможность выиграть матч, но в последней атаке «Фенербахче» все-таки удалось набрать три очка и сравнять счет. А дальше наступил овертайм, который у нас совсем не получился. В чем причины? Мы допустили несколько невынужденных ошибок на первой минуте, дали сопернику почувствовать свою силу. Игроки турецкого клуба отлично сделали свою работу и заслуженно победили. Да, мы потерпели поражение, но не стоит придавать ему особое значение. Мы продолжаем лидировать в турнирной таблице. Сказалась ли усталость после матча с «Маккаби»? Я бы не стал заострять на этом внимание. Мы успели восстановиться. 

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

«Не стоит придавать особое значение поражению от «Фенербахче»

«Не стоит придавать особое значение поражению от «Фенербахче»Разыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон — о первом домашнем поражении армейцев в Евролиге-2016/17

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