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Потушен пожар в цехе на юго-востоке Москвы

Жертв и пострадавших нет

Потушен пожар в цехе по производству пластиковых изделий на юго-востоке Москвы.

Об этом заявила пресс-служба столичного ГУ МЧС.

«Пожар в двухэтажном здании ликвидирован. На месте ЧП продолжают работать более 20 пожарно-спасательных расчетов, пострадавших нет»,  цитирует ТАСС сообщение пожарных.

Ранее сообщалось, что на тушение возгорания, которое охватило площадь производственного здания в 1 тыс. кв. м, выехало несколько расчетов.

С крыши цеха, охваченного огнем, были эвакуированы четыре человека, еще шесть были спасены непосредственно из здания.

Жертв и пострадавших нет.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Потушен пожар в цехе на юго-востоке Москвы

Жертв и пострадавших нет

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