Названы сроки уничтожения жизни на Земле

Уничтожение жизни на Земле произойдет примерно через миллион лет, когда на планету обрушится рой комет.

Об этом заявили польские астрономы.

По их мнению, армагеддон может вызвать звезда Глизе 710, которая пройдет в опасной близости от Солнечной системы, сообщает «Lenta.ru».

Сейчас Глизе 710 находится в 66 световых годах от нас, но через 1,3 млн лет она войдет в облако Оорта, окружающее Солнечную систему за орбитой Плутона, чем вызовет возмущение у находящихся там объектов.

Облако Оорта содержит миллиарды комет, которые под воздействием гравитации Глизе 710 начнут разлетаться в разные стороны. Часть из них направится в сторону Солнца и будет представлять угрозу для жизни на Земле.