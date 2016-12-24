Обама распорядился создать центр по борьбе с зарубежной пропагандой

В утвержденном президентом США законе об оборонных ассигнованиях Пентагона на 2017 финансовый год предусмотрено $80 млн на создание и обеспечение работы центра, который займется противодействием «пропаганде и дезинформации» из-за рубежа.

Создаваемый в США центр будет межведомственной структурой, так как в него войдут специалисты сразу из нескольких министерств. Кроме этого, новый центр станет частью системы Госдепа США, сообщает «Федеральное агентство новостей»​​​​​​​.

Ведомство должно будет отслеживать мировое информационное пространство и выявлять в нем сообщения, которые, по его мнению, не соответствуют истине или ложно трактуют какие-либо факты.

В ведомстве будет предусмотрен и обратный принцип работы, при котором специалисты должны будут наполнять информационное поле фактами, представленными для США в выгодном свете.

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