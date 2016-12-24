Самый большой в России памятник ученым открыт в Черноголовке

Крупнейший памятник ученым в России открыт 23 декабря на центральной площади подмосковной Черноголовки. Монумент посвящен основоположнику химической физики и лауреату Нобелевской премии Николаю Семенову и его коллеге, члену-корреспонденту РАН Федору Дубовицкому.

Монумент — комплекс бронзовых скульптур ученых, высота каждой — более четырех метров, и скульптурной композиции — стульев и стола с макетом Черноголовки размером 3,5 на 2,5 м, отмечает ТАСС.

Открыли памятник президент Российской академии наук Владимир Фортов и мэр наукограда Олег Егоров. Автор композиции — скульптор Артемий Родионов.