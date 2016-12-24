Британский химик назвала самые опасные продукты праздничного застолья

Химик из Великобритании Кэтрин Харкап поделилась с общественностью данными о самых вредных продуктах праздничного застолья. Употребление данных продуктов может серьезно сказаться на самочувствии человека и даже в случае чрезмерного употребления вызвать смерть, предупреждает она.

Как сообщают «Дни.ру» со ссылкой на «Гардиан», на первом месте в списке находится марципан. Смесь сахара и измельченного миндаля, содержащего амигдалин, может вызвать серьезное отравление. Причиной является то, что в кишечнике он превращается в цианистый водород.