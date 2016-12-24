Неизвестные отобрали 9 млн рублей у предпринимателя в Москве

У предпринимателя, работающего на рынке в Новой Москве, грабители отобрали 9 млн рублей. Ограбление произошло в пятницу на парковке, расположенной на территории рынка в поселке Мосрентген в Новой Москве.

По данным «Федерального агентства новостей», нападавших было несколько. Грабители избили двух мужчин, находившихся в грузовике DAF, и, угрожая пистолетом, забрали наличные.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело, объявлен розыск подозреваемых.