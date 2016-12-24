Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Неизвестные отобрали 9 млн рублей у предпринимателя в Москве

Грабители напали на мужчину на территории рынка в поселке Мосрентген

У предпринимателя, работающего на рынке в Новой Москве, грабители отобрали 9 млн рублей. Ограбление произошло в пятницу на парковке, расположенной на территории рынка в поселке Мосрентген в Новой Москве.

По данным «Федерального агентства новостей», нападавших было несколько. Грабители избили двух мужчин, находившихся в грузовике DAF, и, угрожая пистолетом, забрали наличные.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело, объявлен розыск подозреваемых.

Читайте также:

Почти 13 млн рублей украли из квартиры в центре Москвы

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Неизвестные отобрали 9 млн рублей у предпринимателя в Москве

Грабители напали на мужчину на территории рынка в поселке Мосрентген

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Фотолента

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Пресс-конференция Путина, прощание с Карловым, приговор Карауловой и другие события недели

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке