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В Амурской области началось строительство моста между Россией и Китаем

Проект планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Строительство моста между Россией и Китаем через реку Амур началось в Благовещенском районе Амурской области, сообщил представитель правительства региона.

«Состоялась торжественная церемония, дан старт началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур», — приводит «РИА Новости» слова собеседника агентства.

Он также отметил, что на церемонии присутствовал губернатор Амурской области Александр Козлов и представители власти провинции Хэйлунцзян.

Подготовка к строительству моста между Россией и Китаем продолжалась более 20 лет. Его планируется возвести за три года, а стоимость моста, по словам представителя департамента транспорта китайской провинции Хэйлунцзян Пань Яна, составляет около $355,6 млн.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

В Амурской области началось строительство моста между Россией и Китаем

В Амурской области началось строительство моста между Россией и КитаемПроект планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году

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