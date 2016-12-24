В Амурской области началось строительство моста между Россией и Китаем

Строительство моста между Россией и Китаем через реку Амур началось в Благовещенском районе Амурской области, сообщил представитель правительства региона.



«Состоялась торжественная церемония, дан старт началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур», — приводит «РИА Новости» слова собеседника агентства.

Он также отметил, что на церемонии присутствовал губернатор Амурской области Александр Козлов и представители власти провинции Хэйлунцзян.

Подготовка к строительству моста между Россией и Китаем продолжалась более 20 лет. Его планируется возвести за три года, а стоимость моста, по словам представителя департамента транспорта китайской провинции Хэйлунцзян Пань Яна, составляет около $355,6 млн.