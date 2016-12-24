Марин Ле Пен выступила за выход Франции из НАТО и Евросоюза

По мнению лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, Франция должна покинуть НАТО и Евросоюз. Frexit станет частью ее политики, заявила она в интервью.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на греческое издание «Кирьякатики Димократия», после выхода Франции из ЕС, как считает Ле Пен, тоже самое должны сделать Испания, Ирландия, Италия, Греция, Кипр и Португалия.

Политик отметила, что французы должны иметь возможность вернуть суверенитет страны.

«Англичане поняли это и проголосовали за выход из Европейского союза, хотя, конечно же, никогда не меняли фунт на евро», — сказала лидер «Национального фронта».

Ле Пен добавила, что в случае избрания президентом Франции инициирует выход страны из НАТО.