Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Марин Ле Пен выступила за выход Франции из НАТО и Евросоюза

Руководитель «Национального фронта» заявила, что «миф об общем свободном передвижении в Европе должен быть похоронен»

По мнению лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, Франция должна покинуть НАТО и Евросоюз. Frexit  станет частью ее политики, заявила она в интервью.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на греческое издание «Кирьякатики Димократия», после выхода Франции из ЕС, как считает Ле Пен, тоже самое должны сделать Испания, Ирландия, Италия, Греция, Кипр и Португалия.

Политик отметила, что французы должны иметь возможность вернуть суверенитет страны.

«Англичане поняли это и проголосовали за выход из Европейского союза, хотя, конечно же, никогда не меняли фунт на евро», — сказала лидер «Национального фронта».

Ле Пен добавила, что в случае избрания президентом Франции инициирует выход страны из НАТО.

Читайте также:

Марин Ле Пен: «Необходим контроль на границах внутри Европы»

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Марин Ле Пен выступила за выход Франции из НАТО и Евросоюза

Руководитель «Национального фронта» заявила, что «миф об общем свободном передвижении в Европе должен быть похоронен»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке