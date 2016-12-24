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Возросло число японцев, которые считают хорошими отношения с РФ

Согласно данным правительственного опроса общественного мнения, эту точку зрения разделяют 27,8% граждан страны

Фото: Reuters/Toru Hanai

Социологи зафиксировали рост числа граждан Японии, которые считают хорошими отношения своей страны с Россией. Об этом свидетельствуют результаты правительственного опроса общественного мнения.

Как передает телеканал NHK, около 27,8% японцев оценивают отношения Токио и Москвы как хорошие, этот показатель вырос на 6 процентных пунктов по сравнению с январем. При этом противоположную точку зрения разделяют 65,2% опрошенных (-5,8%).

«То, что в условиях, когда Япония и Россия наращивают активный диалог на различных уровнях, удалось получить одобрительную оценку отношений двух стран по результатам опроса, должно еще больше подтолкнуть дипломатические усилия двух стран», — приводит «РИА Новости» сообщение МИД Японии.

Вместе с тем, согласно результатам опроса, 87,1% граждан страны считают хорошими отношения с США. Для Китая этот показатель составляет 12,5%, а Южной Кореи — 29,2%.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Возросло число японцев, которые считают хорошими отношения с РФ

Возросло число японцев, которые считают хорошими отношения с РФСогласно данным правительственного опроса общественного мнения, эту точку зрения разделяют 27,8% граждан страны

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