Возросло число японцев, которые считают хорошими отношения с РФ

Социологи зафиксировали рост числа граждан Японии, которые считают хорошими отношения своей страны с Россией. Об этом свидетельствуют результаты правительственного опроса общественного мнения.



Как передает телеканал NHK, около 27,8% японцев оценивают отношения Токио и Москвы как хорошие, этот показатель вырос на 6 процентных пунктов по сравнению с январем. При этом противоположную точку зрения разделяют 65,2% опрошенных (-5,8%).

«То, что в условиях, когда Япония и Россия наращивают активный диалог на различных уровнях, удалось получить одобрительную оценку отношений двух стран по результатам опроса, должно еще больше подтолкнуть дипломатические усилия двух стран», — приводит «РИА Новости» сообщение МИД Японии.

Вместе с тем, согласно результатам опроса, 87,1% граждан страны считают хорошими отношения с США. Для Китая этот показатель составляет 12,5%, а Южной Кореи — 29,2%.