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Детский омбудсмен предложила создать публичный реестр педофилов

По мнению уполномоченного по правам детей, такая мера позволит не допустить лиц, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних, в учебные заведения

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой создания публичного реестра лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», — заявила омбудсмен в эфире телеканала НТВ.

Она отметила, что по мнению специалистов, которые изучили законодательство в этой сфере, такая мера будет самым лучшим и эффективным способом борьбы с педофилами.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Детский омбудсмен предложила создать публичный реестр педофилов

По мнению уполномоченного по правам детей, такая мера позволит не допустить лиц, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних, в учебные заведения

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