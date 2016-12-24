Детский омбудсмен предложила создать публичный реестр педофилов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой создания публичного реестра лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», — заявила омбудсмен в эфире телеканала НТВ.

Она отметила, что по мнению специалистов, которые изучили законодательство в этой сфере, такая мера будет самым лучшим и эффективным способом борьбы с педофилами.