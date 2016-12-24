Марин Ле Пен: «Frexit будет частью моей политики»

Марин Ле Пен заявила о необходимости выхода Франции из НАТО и Евросоюза. Лидер партии «Национальный фронт» назвала евро инструментом шантажа и добавила, что с «мифом свободного передвижения по Европе» пора проститься.

«Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее», — цитирует политика «РИА Новости». Он добавила, что из еврозоны могут выйти ряд других европейских государств. «Frexit будет частью моей политики», — сказала Ле Пен.

Она отметила, что граждане Великобритании проголосовали минувшим летом за суверенитет и вернут его. Ле Пен пообещала, что в случае избрания президентом Франции страна выйдет из НАТО, поскольку эта организация «потеряла свой смысл».