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Марин Ле Пен: «Frexit будет частью моей политики»

Лидер «Национального фронта» выступила за выход Франции из НАТО и Евросоюза

Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Марин Ле Пен заявила о необходимости выхода Франции из НАТО и Евросоюза. Лидер партии «Национальный фронт» назвала евро инструментом шантажа и добавила, что с «мифом свободного передвижения по Европе» пора проститься.

 «Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее», —  цитирует политика «РИА Новости». Он добавила, что из еврозоны могут выйти ряд других европейских государств. «Frexit будет частью моей политики»,  сказала Ле Пен.

Она отметила, что граждане Великобритании проголосовали минувшим летом за суверенитет и вернут его. Ле Пен пообещала, что в случае избрания президентом Франции страна выйдет из НАТО, поскольку эта организация «потеряла свой смысл».

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Марин Ле Пен: «Frexit будет частью моей политики»

Марин Ле Пен: «Frexit будет частью моей политики»Лидер «Национального фронта» выступила за выход Франции из НАТО и Евросоюза

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