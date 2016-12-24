По факту убийства 12-летней девочки в Москве возбуждено дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней школьницы в Москве. Тело девочки было обнаружено в квартире жилого дома по Ферганской улице на юго-востоке Москвы, дело возбуждено по статье «Убийство малолетней».

Причиной смерти несовершеннолетней стали колото-резаные ранения, сообщает следствие.

Установлено, что вместе с убитой девочкой в квартире находилась ее престарелая бабушка и ребенок четырех лет. «Следователи устанавливают местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления», — передает телеканал «360» со ссылкой на представителя ГСУ.



Оперативники выясняют, кто мог иметь доступ в квартиру, проводится опрос соседей и возможных свидетелей.

