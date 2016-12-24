Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

По факту убийства 12-летней девочки в Москве возбуждено дело

Тело школьницы обнаружили в квартире дома по Ферганской улице

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней школьницы в Москве. Тело девочки было обнаружено в квартире жилого дома по Ферганской улице на юго-востоке Москвы, дело возбуждено по статье «Убийство малолетней».

Причиной смерти несовершеннолетней стали колото-резаные ранения, сообщает следствие.

Установлено, что вместе с убитой девочкой в квартире находилась ее престарелая бабушка и ребенок четырех лет. «Следователи устанавливают местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления», — передает телеканал «360» со ссылкой на представителя ГСУ.

Оперативники выясняют, кто мог иметь доступ в квартиру, проводится опрос соседей и возможных свидетелей.

Читайте также:

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве девушки

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

По факту убийства 12-летней девочки в Москве возбуждено дело

Тело школьницы обнаружили в квартире дома по Ферганской улице

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Фотолента

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Пресс-конференция Путина, прощание с Карловым, приговор Карауловой и другие события недели

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке