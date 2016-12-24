СМИ: Британия находится в списке террористов

В 2017 году угроза терактов в Великобритании не ослабнет. Только в этом году спецслужбы Соединенного Королевства предотвратили четыре теракта, а всего за последние 30 месяцев — 11.

В начале декабря силовики задержали четверых подозреваемых в организации серии терактов перед Рождеством в крупных супермаркетах Лондона.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian, об этом изданию рассказали следователи из отдела по борьбе с терроризмом. По их данным, около 850 британцев были в Сирии с лета 2014 года и принимали участие в боевых действиях. Около 300 человек после обучения в Сирии и Ираке вернулись в Великобританию. Эти люди представляют группу серьезного риска, считают силовики.

Отмечается, что ИГ (запрещено в РФ) крайне заинтересовано в осуществлении терактов в Великобритании.