Во Владикавказе четыре человека погибли от отравления угарным газом

Двое детей и двое взрослых во Владикавказе скончались от отравления уграным газом, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Северной Осетии.



Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Учитель».

«Двое детей двух и шести лет, а также их мать и тетя скончались от отравления угарным газом. С родственниками погибших работали психологи нашего ведомства», — приводит ТАСС сообщение представителя экстренных служб.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.