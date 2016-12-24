Во Владикавказе четыре человека погибли от отравления угарным газом

В числе жертв инцидента — двое детей
Двое детей и двое взрослых во Владикавказе скончались от отравления уграным газом, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Северной Осетии.
Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Учитель».
«Двое детей двух и шести лет, а также их мать и тетя скончались от отравления угарным газом. С родственниками погибших работали психологи нашего ведомства», — приводит ТАСС сообщение представителя экстренных служб.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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