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Во Владикавказе четыре человека погибли от отравления угарным газом

В числе жертв инцидента — двое детей

Двое детей и двое взрослых во Владикавказе скончались от отравления уграным газом, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Северной Осетии.

Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Учитель».

«Двое детей двух и шести лет, а также их мать и тетя скончались от отравления угарным газом. С родственниками погибших работали психологи нашего ведомства», — приводит ТАСС сообщение представителя экстренных служб.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Во Владикавказе четыре человека погибли от отравления угарным газом

В числе жертв инцидента — двое детей

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