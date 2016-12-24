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Санта-Клаус пролетел над Москвой и Петербургом

Согласно данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), он уже доставил почти 3 млрд подарков по всему миру

С 02:01 по времени Восточного побережья Канады и США (10:01 мск) 24 декабря военные этих двух стран начали отслеживать маршрут Санта-Клауса, который вечером в субботу пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом.

Санта-Клаус уже побывал в Новой Зеландии, Австралии, Японии, Малайзии, на Дальнем Востоке, Китае, Индии, Грузии, Армении, Турции, Греции и Египте. Согласно последним данным, он раздал уже более 2,9 млрд подарков, сообщает сайт Noradsanta, демонстрирующий в реальном времени перемещения Санта-Клауса.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США следит за перемещением упряжки Санта-Клауса при помощи 47 радаров, расположенных в обеих странах, а также при помощи спутников, регистрирующих тепловое излучение от носа оленя Рудольфа — вожака оленей Санта-Клауса.

Отметим, что традиция следить за полетом Санта-Клауса зародилась в 1955 году, когда в одной из газет в США появилось объявление с предложением позвонить Санта-Клаусу. Однако в номере телефона была допущена опечатка и дети попадали в штаб командования ПВО США. Спустя три года, в 1958 году, военные США и Канады официально взяли на себя обязанность следить за перемещением Санта-Клауса.

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Санта-Клаус пролетел над Москвой и Петербургом

Согласно данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), он уже доставил почти 3 млрд подарков по всему миру

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