Поляки Львовской области требуют экономической интеграции с Польшей

Польская община считает, что регион отстал в развитии от Варшавы на 50 лет
На форуме польской общины Львовской области Украины принято решение потребовать от Киева экономической интеграции региона с Польшей, так как регион получит вследствие этого стимул к развитию, которого лишены другие области страны в силу своего географического положения.
Как заявил глава общины Сергей Лукьяненко, Львовская область отстала в развитии от Польши на 50 лет, но имеет шанс исправить положение в отличие от других регионов страны, если сможет экономически интегрироваться в Польшу, передает ТАСС.
«Польша даст львовянам возможность реализовать себя», — сказал Лукьяненко.
При этом депутат Сейма от партии "Право и справедливость" Ян Жарин отметил, что Львов остается «верным польским городом». Он также призвал Польшу делать больше шагов навстречу Львову.
По итогам форума польской общины была принята резолюция с призывом к Киеву предоставить Львовской области вести самостоятельную экономическую политику и сориентировать ее на Польшу.
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