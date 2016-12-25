Рособрнадзор назвал предмет, который школьники знают хуже всего

Рособрнадзор провел оценку качества образования в школах РФ, в исследовании участвовали около 50 тыс. школьников, а по его итогам был установлен предмет, который учащиеся знают хуже всего.

Ключевым вопросом теста оказалась просьба назвать хотя бы одного исторического деятеля из своего региона, жившего между IX и XVIII веками. Ответ на этот вопрос и показал проблемы со знанием региональной истории, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения», — говорится в заявлении главы НИКО и Всероссийских проверочных работ Сергея Станченко.

Он отметил также, что школьники плохо работают с картами.