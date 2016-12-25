Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
25 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Рособрнадзор назвал предмет, который школьники знают хуже всего

Ведомство оценило качество образования в российских школах

Рособрнадзор провел оценку качества образования в школах РФ, в исследовании участвовали около 50 тыс. школьников, а по его итогам был установлен предмет, который учащиеся знают хуже всего.

Ключевым вопросом теста оказалась просьба назвать хотя бы одного исторического деятеля из своего региона, жившего между IX и XVIII веками. Ответ на этот вопрос и показал проблемы со знанием региональной истории, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения», — говорится в заявлении главы НИКО и Всероссийских проверочных работ Сергея Станченко.

Он отметил также, что школьники плохо работают с картами.

Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Рособрнадзор назвал предмет, который школьники знают хуже всего

Ведомство оценило качество образования в российских школах

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Кусков

аналитик

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Фотолента

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Пресс-конференция Путина, прощание с Карловым, приговор Карауловой и другие события недели

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке