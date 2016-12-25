Источник: экипаж разбившегося под Сочи Ту-154 был опытным

Экипаж военного самолета Ту-154, который разбился в Черном море при перевозке ансамбля Александрова из Москвы в Сирию, имел за плечами солидный опыт, сообщил «Известиям» информированный источник в силовых структурах.

На борту, по предварительным данным, были участники ансамбля, летевшие выступить перед российскими военными в Сирии, а также сопровождавшие их журналисты. Самолет упал при наборе высоты в условиях хорошей погоды.

«Экипаж самолета был один из самых опытных на 800-й авиабазе. Они несколько раз на этом же борту выполняли роль лидера при перелете Су-30, Су-35 и Су-24 на Хмеймим», - сказал собеседник «Известий».

800-я авиабаза базируется на подмосковном военном аэродроме «Чкаловский», откуда выполнялся рейс.