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Источник: экипаж разбившегося под Сочи Ту-154 был опытным

Он не раз летал в Сирию этим маршрутом

Экипаж военного самолета Ту-154, который разбился в Черном море при перевозке ансамбля Александрова из Москвы в Сирию, имел за плечами солидный опыт, сообщил «Известиям» информированный источник в силовых структурах.

На борту, по предварительным данным, были участники ансамбля, летевшие выступить перед российскими военными в Сирии, а также сопровождавшие их журналисты. Самолет упал при наборе высоты в условиях хорошей погоды.

«Экипаж самолета был один из самых опытных на 800-й авиабазе. Они несколько раз на этом же борту выполняли роль лидера при перелете Су-30, Су-35 и Су-24 на Хмеймим», - сказал собеседник «Известий».

800-я авиабаза базируется на подмосковном военном аэродроме «Чкаловский», откуда выполнялся рейс.

Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Источник: экипаж разбившегося под Сочи Ту-154 был опытным

Он не раз летал в Сирию этим маршрутом

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