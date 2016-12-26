Мы снова должны стать самой читающей страной

В ходе прошедшей в минувшую пятницу пресс-конференции президента Владимира Путина спросили о будущем библиотек, напомнив приведенную им ранее цитату академика Дмитрия Лихачева о необходимости «воспитания нравственного человека». Кому-то, возможно, проблема выживания библиотек может показаться не столь важной и глобальной на фоне остальных, заявленных на пресс-конференции. Но президент неоднократно называл сбережение русского языка, литературы и культуры приоритетным направлением национальной безопасности.

Библиотеки — лишь часть проблемы, обозначенной как «воспитание нравственного человека». Интерес к книге можно восстановить лишь комплексно, воспитывая интерес к русским писателям, развивая сети книжных магазинов в небольших городах. Знание своей литературы и истории — непременное условие воспитания того самого нравственного человека, о котором говорил президент Владимир Путин. «Без нравственной основы не действуют законы экономики и государства», — продолжил бы мысль Дмитрий Лихачев. И в русской литературе и истории есть всё необходимое для духовно-нравственного воспитания. Главное — донести эти знания, научить пользоваться ими.

Но прежде хотелось бы обратить внимание еще на одно, на мой взгляд, не менее знаковое мероприятие, которое также состоялось на прошедшей неделе. Речь идет о форуме «Возвращение русской классики», в котором приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий. Особое внимание было уделено проблемам преподавания русского языка и литературы в школах.

Наши дети перестали читать, они не знают русскую классику и не умеют грамотно формулировать свои мысли. При этом, согласно результатам международных исследований, проводимых по возрастным группам, российские младшие школьники имеют достаточно высокие показатели читательской грамотности, а к подростковому возрасту оказываются в подвале рейтингов. К сожалению, эти данные трудно соотносятся с воспитанием нравственного человека.

И никакая модернизация, никакое развитие информационного общества эту проблему не решат — делая выбор в любви, в жизни, в работе, вы же не спрашиваете: «Ок, Гугл, как мне поступить?» Выбор должен основываться абсолютно на другом. Никакого смысла в электронных досках нет, если не решен главный вопрос — что на них писать? Многолетняя реформа образования, проводимая под лозунгом эффективности, дала результат, обратный желаемому.

К счастью, «лёд тронулся». Министерство образования намерено провести экспертизу учебников, изменить подход к самой системе образования. И первый шаг на пути к этому уже сделан — в ЕГЭ вернули сочинения и идет постепенный отказ от заданий в форме тестирования.

Русская культура основана на литературе, на книге. И книжные магазины, и библиотеки в их классическом понимании, к огромному сожалению, действительно исчезают, отодвинутые на периферию общественного сознания «невидимой рукой рынка». Сегодня они переживают не самые простые времена, особенно в глубинке. В тысячах населенных пунктов по всей России при отсутствии театров и музеев библиотеки и дома культуры стали единственными островками непотребительской цивилизации для людей.

Упомянутый выше академик Дмитрий Лихачев назвал книги «величайшим из величайших достижений человеческой культуры». И в современном, стремительно развивающемся мире на смену бумажным книгам приходят книги электронные. От технологического прогресса никуда не деться, да и стоит ли? Если современному человеку, сегодняшним школьникам и студентам удобнее и привычнее читать с планшетов и телефонов, то так тому и быть. Главное ведь — что именно они читают, каков «контент», а не то, какие средства для этого используются — привычная бумажная книга или электронный носитель.

Русская литература — бесценный памятник мировой культуры, прикоснуться к которому, в отличие от памятников археологических, доступно каждому. И этим необходимо пользоваться. Русская литература — от Средневековья до наших дней — является отражением великой истории России и носителем «великого и могучего, правдивого и свободного» русского языка, каким его без всякого преувеличения считал Тургенев и пренебрежение к которому воспитывала в последние годы наша система образования.

Сохранение русской культуры, русской литературы, любви к книге — особенно сейчас, когда происходит переосмысление ценностей образования, — дело государственной важности.

Хотелось бы обратить внимание еще на один сопутствующий момент: какими бы модернизированными и мультимедийными не стали библиотеки, в них не начнут ходить снова, пока мы не вернем саму культуру чтения. Она была потеряна в тот момент, когда идею любви к Родине и гордости за свою страну заменили на идею потребления и материального успеха. Именно в этот момент мы утратили звание самой читающей нации в мире, утратили нравственные ориентиры и уважение к самим себе.

В июне 2016 года премьер Дмитрий Медведев высказался за создание в России Национальной программы поддержки детского чтения, а месяцем ранее президент Владимир Путин назвал вопросом национальной безопасности сбережение русского языка, литературы и культуры. Возможно, пришло время вернуть нашим детям русскую литературу, а России — звание самой читающей страны в мире.

Автор — журналист, заместитель председателя Госдумы