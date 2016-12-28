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Цвет, запах и вкус морской волны

Посетители выставки Айвазовского в Русском музее могут не только полюбоваться полотнами мариниста, но также купить тематические духи и лакомства

Фото: пресс-служба Государственного Русского музея

Неизвестно, насколько ретроспективная выставка Ивана Айвазовского в Северной столице, приуроченная к 200-летию великого мариниста, приблизится к третьяковскому рекорду в 600 тыс. посетителей. Но Русский музей верит во всенародную любовь к Айвазовскому и делает ставку на обилие экспонатов (в том числе не показанных в Москве), дополненное не менее широким выбором тематической сувенирной продукции.

— Русскому музею принадлежат 54 работы кисти Айвазовского, и все они сейчас выставлены, — рассказал «Известиям» Григорий Голдовский, заведующий отделом живописи XVIII – первой половины XIX века. — Москвичи не видели некоторых полотен из частных коллекций и двух больших картин из Адмиралтейства, которые, впрочем, и для местной широкой публики не были доступны. Экспозиции разнятся и графическими работами. Поскольку листы не могут выставляться более трех месяцев, те, что были представлены в Москве, сейчас «отдыхают», зато у нас представлены другие рисунки.

Фото: пресс-служба Государственного Русского музея

Проект получался масштабным: когда еще для одной экспозиции в корпусе Бенуа были задействованы оба крыла первого этажа? В одно крыло вынесено всё, что связано с флотом: живописные баталии, модели судов, штурвал, колокол и прочее корабельное оснащение. В другом же крыле можно увидеть, как в свой маринистике художник граничит с исторической и религиозной живописью, а также излюбленным им жанром катастрофы.

На одной из картин художник запечатлел, как корабли чествуют его самого по случаю 80-летия. На фоне пароходов конца XIX века качается на волнах парусное суденышко, заброшенное сюда как будто из былой эпохи, и в этом — романтический мотив одиночества. Может, под занавес века художник ощущал себя гостем из прошлого, не гонящимся за новейшими достижениями?

Сиюминутность у Айвазовского нередко оборачивается вечностью. Пример тому — «Сотворение мира» и «Всемирный потоп»: два грандиозных полотна из собрания Русского музея, созданные в 1864 году. Созерцая их, только дивишься, как постоянная экспозиция обходится без них.

Фото: пресс-служба Государственного Русского музея

Бог, отделяющий земную твердь от воды, и земля, на которую Бог же обрушивает водную стихию. «Всемирный потоп» расположен так, что зритель может рассмотреть в грандиозной композиции доисторических зверей: мамонта, саблезубого тигра и даже жалкого динозаврика. Медведица, карабкаясь по камням, тащит за собой детеныша. Люди же показаны общим планом.

Айвазовский не всматривался в человека. Но изображая бездны морские, он, несомненно, очеловечивал стихию. И сегодня оказывается, что его искусство понятнее и интереснее, чем иные шедевры психологической живописи. К тому же музеи делают всё, чтобы образы мастера стали зрителю еще ближе.

Вероятно, для этого Русский музей перенес шедевры Айвазовского на футболки, сумки, тапки, канцелярию, подушки и зонты. Вдобавок ко всему посетители экспозиции могут не только увидеть морской ветер и соленые брызги, но и вдохнуть их запах. Специально к выставке были выпущены духи.

Фото: пресс-служба Государственного Русского музея

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Наконец, музейное кафе позволяет ощутить «море внутри» в самом прямом смысле: картины Айвазовского, напечатанные на съедобной бумаге, можно в виде вафельного пирожного съесть за чашечкой кофе. В общем, Иван Константинович, полотна которого составляют славу и гордость Русского музея, стал для петербуржцев не только «своим автором», но и настоящим «кормильцем».

Выставка открыта до 20 марта 2017 года.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Цвет, запах и вкус морской волны

Цвет, запах и вкус морской волныПосетители выставки Айвазовского в Русском музее могут не только полюбоваться полотнами мариниста, но также купить тематические духи и лакомства

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