«Спартак» готов тратиться на трансферы ради чемпионства

Московский «Спартак» активно ищет усиления во всех линиях, кроме вратарской. Среди форвардов чаще всего называют фамилии 29-летнего бразильца Луиса Адриано из «Милана» и его ровесника, экс-нападающего «Спартака», ныне выступающего за «Фенербахче» нигерийца Эммануэля Эменике. По информации «Известий», кандидатура последнего наиболее вероятна.



Однако в прессе высказывались предположения и о более фантастических вариантах. Например, были разговоры о том, что красно-белые якобы готовы платить €6 млн в год 30-летнему форварду «Ювентуса» Марио Манджукичу. Учитывая, что максимальный оклад в «Спартаке» в два раза меньше, слухи о переходе хорвата сложно воспринимать всерьез. Также говорили о том, что тренер Массимо Каррера хочет видеть в команде Федора Смолова, но руководство «Краснодара» ни за какие деньги не хочет усиливать конкурента, а сам Смолов мечтает уехать в чемпионат Германии.

— В ситуации, когда чемпионство «Спартака» очень близко, перейти в команду может фактически любой футболист, — сказал «Известиям» экс-владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Сейчас хозяин клуба готов потратиться, так как не ясно, когда в следующий раз представится такой шанс получить золото в чемпионате. Если рассуждать о кандидатурах форварда, то тот же Эменике в команде уже был, и это вроде проверенный вариант. Но с тех пор, как он ушел из «Спартака», прошло более трех лет, а Эммануэль за это время явно не стал быстрее и лучше. Будь он в хорошей форме, «Фенербахче» не стал бы его отпускать. Я слышал, что турки готовы отдать Эменике даже в бесплатную аренду, а это повод задуматься. Что касается Луиса Адриано, то думаю, что процесс адаптации займет у него около двух месяцев, а «Спартаку» нужен форвард, который заиграет здесь и сейчас. Не думаю, что Адриано поможет москвичам в борьбе за золото. Да и вообще оба этих трансфера сомнительны. Что касается Марио Манджукича, то я уверен, что этот футболист не захочет менять «Ювентус» на российский чемпионат даже за зарплату в €10 млн. Но попади хорват РФПЛ, это был бы трансфер уровня Халка.

Если говорить о позиции полузащитника, то здесь самой обсуждаемой персоной стал 32-летний игрок московского «Локомотива» и сборной России Александр Самедов. По окончании первой части РФПЛ казалось, что трансфер неизбежен. Футболист уже даже попрощался со своими одноклубниками и рассказал о своем уходе болельщикам. Однако сейчас клубы никак не могут договориться о сумме трансфера. «Локомотив» хочет получить предусмотренные в контракте Самедова отступные в размере €5 млн. А «Спартак» не хочет платить за возрастного игрока столь внушительную сумму.



Однако Александра называют личной креатурой главного тренера красно-белых, поэтому вероятность перехода по-прежнему высока. Другим потенциальным новичком москвичей называли 22-летнего голландского полузащитника «Манчестер Юнайтед» и по совместительству лучшего друга Квинси Промеса — Мемфиса Депая. С приходом в английский клуб Жозе Моуриньо полузащитник фактически потерял игровое время в составе «дьяволов». В связи с этим Депая и отправляли в «Спартак», однако, скорее всего, Мемфис перейдет в «Эвертон». Помимо этого есть информация, что спартаковцы заинтересованы в приобретении 19-летнего таланта из «Андерлехта» — бельгийца Юри Тилеманса. Но, как стало известно, игрок хотел бы поиграть в более сильном чемпионате, чем РФПЛ.

— История с Самедовым лишний раз доказала, что трансферы любят тишину, — считает Андрей Червиченко. — Ведь все уже трубили о том, что он точно будет в «Спартаке». Видимо, «Локомотив» понял, что красно-белым очень нужен этот игрок, и начали выкручивать руки. Я не знаю, насколько правдива цифра в €5 млн отступных за Самедова, но если это так, то я считаю этот ценник завышенным. Судя по тому, что Семин вроде как поссорился с Александром, «железнодорожники» могут попасть в очень неприятную ситуацию. Футболист не будет играть, при этом продолжит получать большие деньги, а «Спартак» его не купит.

Что касается защитной линии «Спартака», то она выглядит наиболее проблемной. Велика вероятность, что команду покинет Сердар Таски, которым активно интересуется «Трабзонспор». Также до сих пор не ясна ситуация с продлением контракта Сальваторе Боккетти, чье соглашение с красно-белыми истекает летом 2017 года. На днях «Спартак» объявил о подписании контракта с Георгием Джикия из «Амкара», ставшим открытием нынешнего сезона. Также, по информации «Известий», «Спартак» рассматривает на позицию центрального защитника 29-летнего марокканца из «Баварии» Мехди Бенатия, выступающего на правах аренды за «Ювентус», и 25-летнего ангольца из «Лацио» Баштуша, ранее выступающего за «Ростов».

— Думал, что трансфер Джикия — это какая-то фантазийная история, которую навязывают агенты игрока, — заявил «Известиям» экс-владелец «Спартака». — Полагаю, что этот защитник не соответствует уровню красно-белых. Если мы говорим о Боккетти и Таски, то я не думаю, что их нужно уговаривать остаться. «Спартаку» нужны более молодые защитники. Все-таки эти двое уже доигрывают. Нужно дать им доработать свой контракт и наигрывать рядом с ними новых ребят, а по завершении соглашения сказать спасибо и попрощаться. А на их места должны прийти ребята 22–24 лет, которые на протяжении следующих шести лет могли бы цементировать оборону.

Не вызывает вопроса у «Спартака» лишь позиция голкипера. В составе красно-белых и так был достаточно надежный в этом сезоне Артем Ребров, а также его сменщик Сергей Письяков. Теперь у «Спартака» есть еще и один из самых перспективных российских вратарей Александр Селихов, который перешел к лидерам РФПЛ из «Амкара» нынешней зимой.

— На мой взгляд, Селихов один из самых сильных и, самое главное, перспективных вратарей нашего чемпионата, — заключил Андрей Червиченко. — Считаю, что на данный момент посильнее его смотрится только Сослан Джанаев, но перспективы у Александра отменные. Поэтому уверен, что «Спартак» на долгие годы получил сильного первого номера. Считаю, покупку Селихова очень грамотным действием «Спартака» и одной из лучших сделок этого года. Руководству нужно настоять на том, чтобы он обязательно остался в команде.



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