«Сборная начала подниматься из болота, в которое попала после ОИ-2012»

Московский ЦСКА уступил турецкому «Фенербахче» в рамках 14-го тура регулярного сезона Евролиги, но сохранил лидерство в турнирной таблице. После матча корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву удалось побеседовать с новичком армейского клуба, форвардом сборной России Семеном Антоновым. В ходе разговора 27-летний баскетболист рассказал о своей адаптации в команде, жеребьевке Евробаскета и причинах поражения от вице-чемпиона Евролиги.



— Мы провели самый нерезультативный матч в нынешнем сезоне Евролиги, но такое иногда бывает, — отметил Антонов. — Все-таки команда провела две игры за три дня с очень сильными соперниками. В таком плотном графике иногда может «сбиться прицел». С другой стороны, хочу отметить нашу хорошую игру в защите. За 40 минут мы пропустили всего 73 очка и могли бы и выиграть матч, если бы не такое стечение обстоятельств. Соперник выжал максимум из последней атаки в заключительной четверти. Овертайм же сложился для нас крайне неудачно (ЦСКА проиграл решающую пятиминутку со счетом 4:20. — «Известия»). Это серьезный урок, будем делать выводы из этого поражения.



— Как вам новый формат Евролиги?



— В нынешнем формате Евролиги никто не застрахован от поражений. И это интересно для зрителей. Все команды сыграют друг с другом, будет очень много интересных матчей. Раньше топовые клубы могли встретиться друг с другом только в «Финале четырех». Сейчас ситуация иная.



— Как вы оцениваете для себя итоги 2016 года?



— Для меня этот год сложился отлично. Во-первых, в моей семье произошло пополнение, супруга родила мне второго ребенка. Это самое важное событие для любого человека, вне зависимости от того, чем он занимается. Во-вторых, я рад переходу в ЦСКА. Теперь важно доказать, что меня не зря пригласили в чемпионский состав. У нас на каждой позиции конкурируют по 3–4 топ-исполнителя. Поэтому я стараюсь доказывать свою полезность главному тренеру Димитрису Итудису в каждой игре, на каждой тренировке, заслужить уважение партнеров. Пока получается неплохо, поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее.



— Увеличения количества игр в этом сезоне сыграло вам на руку?



— Можно и так сказать. Ведь я приехал в клуб после игр за сборную. У меня было мало времени на адаптацию, к тому же мы поехали в турне по Китаю, а буквально через четыре дня уже провели первую игру регулярного сезона Единой лиги ВТБ, а затем начался марафон матчей Евролиги. У нас практически нет времени для тренировок. Поэтому схватывать приходилось на лету, но я не жалуюсь. Я достаточно хорошо влился в систему защиты и нападения. Хочу поблагодарить всех ребят, они здорово помогли мне на первых порах и продолжают это делать. На моей позиции играют одни из самых титулованных игроков Европы — Виктор Хряпа и Андрей Воронцевич. Играть и тренироваться с ними — большое удовольствие. Что касается игрового времени, то неважно, сыграю я две или 20 минут. В ЦСКА всё делается ради одной большой цели — отстоять титул чемпиона Евролиги. Я знал это перед началом сезона, мы обговорили все детали с главным тренером. Поэтому я всем доволен.



— Хотел задать несколько вопросов про сборную. Чем вам запомнился прошедший отбор на чемпионат Европы 2017 года?



— Это был важный период для нашей сборной. В Российской федерации баскетбола (РФБ) наконец-то нормализовалась обстановка, и это, безусловно, сказалось на первой сборной. Мы благодарны Андрею Кириленко за предоставленные условия, что и доказали своей игрой, выиграв девять матчей из девяти. Сборная начала подниматься из того болота, в которое попала после Олимпийских игр 2012 года. Мы успешно прошли квалификацию, но жаль, что пропустили Олимпийские игры и не могли проверить свои силы с топ-сборными: Францией, Сербией, Испанией, Грецией.



— Какие шансы у сборной успешно выступить на чемпионате Европы?



— Если все лидеры смогут приехать в сборную, то мы должны показать хороший результат. Квалификацию мы провели без Алексея Шведа и Виталия Фридзона, но всё равно смотрелись достойно. Когда они вернутся в команду, то добавят мощи нашей «Красной машине». Единственное, что в квалификации в заявке было 14 человек, а на Евробаскет поедет всего 12. Поэтому тренеру надо будет поломать голову над итоговым составом.



—​​​​​​​ Как оцените жеребьевку Евробаскета?



— Группа очень хорошая. Сербия — вице-чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, эта команда не нуждается в представлении. Турция играет дома, поэтому будет представлять очень грозную силу. Со сборными Латвии, Великобритании и Бельгии тоже будет непросто. В Европе не осталось слабых команд. В каждой есть свои хорошие игроки плюс по паре сильных натурализованных баскетболистов.



— Вы приедете в сборную летом 2017 года?



— Если меня продолжат вызывать в сборную, то я буду приезжать каждое лето, пока позволяет здоровье. Играть за свою страну — гордость для меня.

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