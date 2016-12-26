Певец Джордж Майкл скончался по неизвестной причине

Британский поп-певец Джордж Майкл умер в собственном доме в Оксфордшире на 54-м году жизни, передает BBC со ссылкой на родственников артиста. По их словам, он «ушел с миром» в период Рождества.

Причина смерти пока остается неизвестной, однако в полиции заявили, что в случившемся отсутствуют подозрительные обстоятельства.

Близкие певца попросили журналистов с уважением отнестись к их утрате и не нарушать конфиденциальность «в это эмоциональное и трудное время».

Агент Джорджа Майкла по рекламе заявил, что больше в ближайшее время никаких комментариев не последует.