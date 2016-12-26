С минуты молчания начнется матч «Адмирал» - «Амур» в Приморье

Игроки «Адмирала» и «Амура» перед началом игры в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2016/2017 почтут минутой молчания память погибших при крушении самолета Минбороны Ту-154 в районе Сочи.

Матч пройдет во Владивостоке, он начнется в 19.30, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ХК "Адмирал".

В чемпионатах КХЛ «Адмирал» с «Амуром» встречался уже 16 раз – чаще, чем с каким либо другим соперником. В основном сильнейшими оказывались «моряки». Они побеждали в 11 матчах, в том числе по одному разу в овертайме и штрафных бросках.