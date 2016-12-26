Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

С минуты молчания начнется матч «Адмирал» - «Амур» в Приморье

Хоккеисты почтут память погибших в результате падения ТУ-154

Игроки «Адмирала» и «Амура» перед началом игры в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2016/2017 почтут минутой молчания память погибших при крушении самолета Минбороны Ту-154 в районе Сочи.

Матч пройдет во Владивостоке, он начнется в 19.30, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ХК "Адмирал".

В чемпионатах КХЛ «Адмирал» с «Амуром» встречался уже 16 раз – чаще, чем с каким либо другим соперником. В основном сильнейшими оказывались «моряки». Они побеждали в 11 матчах, в том числе по одному разу в овертайме и штрафных бросках.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

С минуты молчания начнется матч «Адмирал» - «Амур» в Приморье

Хоккеисты почтут память погибших в результате падения ТУ-154

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке