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СМИ: смерть Джорджа Майкла «необъяснимая», но не вызывает подозрений

Полиция Великобритании отмела версию о насильственной гибели 53-летнего певца

Фото: REUTERS/Stefan Wermuth

Британские полицейские называли смерть известного поп-исполнителя Джорджа Майкла необъяснимой, но не вызывающей подозрений.

Как передает телеканал SkyNews со ссылкой на заявление полиции округа Тэмз-Вэлли, вскрытие тела артиста будет проведено в установленном порядке.

В свою очередь, менеджер музыканта Майкл Липмпан заявил агентству Associated Press, что причиной смерти 53-летнего артиста могла стать сердечная недостаточность. Родственники исполнителя отказываются говорить о причинах смерти и просят уважать их частную жизнь.

В связи с кончиной Джорджа Майкла мировые звезды и политики выражают соболезнования.

Так, мэр Лондона Садик Хан на своей странице в Twitter написал: «Очень грустно слышать новости о Джордже Майкле. Невероятный талант, который нес радость миллионам своей музыкой».

Певец Элтон Джон рассказал, что находится в шоковом состоянии из-за новости о смерти артиста. В Instagram он опубликовал сообщение, в котором рассказал, что потерял друга. 

Напомним, Джордж Майкл скончался накануне в своем доме в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир, которое находится к северо-западу от Лондона. 

Йоргос Кириакос Панайоту, более известный как Джордж Майкл, начал свою карьеру в 18 лет, создав с приятелем Эндрю Риджли группу «Wham!». В 1986 году Джордж начал сольную карьеру. Самыми популярными композициями певца стали Last Christmas, Faith и Careless Whisper.

Он был удостоен двух премий «Грэмми» и продал около 100 млн копий своих альбомов, а его дуэты с Аретой Франклин и Элтоном Джоном длительное время возглавляли чарты Великобритании и США.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

СМИ: смерть Джорджа Майкла «необъяснимая», но не вызывает подозрений

СМИ: смерть Джорджа Майкла «необъяснимая», но не вызывает подозренийПолиция Великобритании отмела версию о насильственной гибели 53-летнего певца

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