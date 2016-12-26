СМИ: смерть Джорджа Майкла «необъяснимая», но не вызывает подозрений

Британские полицейские называли смерть известного поп-исполнителя Джорджа Майкла необъяснимой, но не вызывающей подозрений.

Как передает телеканал SkyNews со ссылкой на заявление полиции округа Тэмз-Вэлли, вскрытие тела артиста будет проведено в установленном порядке.



В свою очередь, менеджер музыканта Майкл Липмпан заявил агентству Associated Press, что причиной смерти 53-летнего артиста могла стать сердечная недостаточность. Родственники исполнителя отказываются говорить о причинах смерти и просят уважать их частную жизнь.

В связи с кончиной Джорджа Майкла мировые звезды и политики выражают соболезнования.

Так, мэр Лондона Садик Хан на своей странице в Twitter написал: «Очень грустно слышать новости о Джордже Майкле. Невероятный талант, который нес радость миллионам своей музыкой».



Very sad to hear the news about George Michael. An incredible talent who brought joy to millions of us with his music. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 25 декабря 2016 г.

Певец Элтон Джон рассказал, что находится в шоковом состоянии из-за новости о смерти артиста. В Instagram он опубликовал сообщение, в котором рассказал, что потерял друга.



I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Фото опубликовано Elton John (@eltonjohn) Дек 25 2016 в 3:24 PST



Напомним, Джордж Майкл скончался накануне в своем доме в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир, которое находится к северо-западу от Лондона.



Йоргос Кириакос Панайоту, более известный как Джордж Майкл, начал свою карьеру в 18 лет, создав с приятелем Эндрю Риджли группу «Wham!». В 1986 году Джордж начал сольную карьеру. Самыми популярными композициями певца стали Last Christmas, Faith и Careless Whisper.



Он был удостоен двух премий «Грэмми» и продал около 100 млн копий своих альбомов, а его дуэты с Аретой Франклин и Элтоном Джоном длительное время возглавляли чарты Великобритании и США.

