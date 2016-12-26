Специалисты определили траекторию полета разбившегося Ту-154

Замминистра обороны Павел Попов заявил, что специалистами была проанализирована информация объективного контроля с радиолокационных средств для точного определения траектории полета потерпевшего крушение в Черном море самолета Минобороны Ту-154.



«Специалисты определили траекторию полета Ту-154, поиски ведутся в 6 км», — пояснил Попов.



Он отметил, что поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.



Ранее сообщалось, что группировка сил, которые участвуют в поисково-спасательной операции в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться. Сейчас она составляет 3,5 тыс. человек. Спасатели работают в три смены.



Всего в поиски тел и фрагментов самолета ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и семь глубоководных аппаратов.



Утром в воскресенье Ту-154 разбился после вылета из аэропорта Адлера. Борт направлялся в сирийскую Латакию. В результате катастрофы погибли журналисты НТВ, «Первого канала», телеканала «Звезда», участники хора ансамбля имени Александрова, Доктор Лиза, военные и члены экипажа. Всего 92 человека.



26 декабря в РФ объявлено общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы.

