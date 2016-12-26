Ильдар Абдразаков стал лауреатом оперной премии Casta Diva

Уроженец Уфы, народный артист Башкирии и всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков стал лауреатом премии Casta Diva. Критики высоко оценили три его роли: Мефистофель в «Фаусте» на Зальцбургском фестивале, Филипп II в «Дон Карлосе» (дебют в Большом театре России), Линдорф, Коппелиус, Дапертутто, Миракль в «Сказках Гофмана» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Один из самых востребованных оперных басов и обладатель «голоса на миллион» победил в номинации «Певец года».

Также обладателями российской оперной премии названы Наталья Мурадымова, Дмитрий Ульянов, Татьяна Сержан. Среди постановок отмечены «Роделинда» Генделя в Большом театре России и «Травиата» Верди в Пермском театре оперы и балета. «Кавалером Оперы» стал Дмитрий Хворостовский, передает ИА «Башинформ». Вручение наград состоится 6 октября 2017 года на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве.

Ильдар Абдразаков родился в 1976 году в столице Башкирии, закончил Уфимский государственный институт искусств и начал карьеру в Башкирском театре оперы и балета. В возрасте 25 лет бас впервые выступил в «Ла Скала», а затем стал петь на главных оперных сценах мира, среди которых «Метрополитен-опера», «Ковент-Гарден» и Венская государственная опера.