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Понедельник,
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Более 30 авиарейсов отменено в московских аэропортах

Причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия

В понедельник более 30 авиарейсов отменено в московских аэропортах. В настоящее время в Домодедово задерживается 13 рейсов, в Шереметьево — 4.

Подмосковный аэропорт Жуковский работает по расписанию, как передает телеканал «360».

Причиной задержек и отмен авиарейсов стали погодные условия. В понедельник в столичном регионе будет облачно, ближе к вечеру начнется снегопад. Температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов. Местами ожидается гололед.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Более 30 авиарейсов отменено в московских аэропортах

Причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия

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