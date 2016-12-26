В понедельник более 30 авиарейсов отменено в московских аэропортах. В настоящее время в Домодедово задерживается 13 рейсов, в Шереметьево — 4.

Подмосковный аэропорт Жуковский работает по расписанию, как передает телеканал «360».

Причиной задержек и отмен авиарейсов стали погодные условия. В понедельник в столичном регионе будет облачно, ближе к вечеру начнется снегопад. Температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов. Местами ожидается гололед.