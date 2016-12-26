Экс-мэр Москвы Лужков остается в больнице

Мэр Москвы Юрий Лужков, которого ранее госпитализировали с воспалением легкого, заявил, что чувствует себя нормально, хотя всё еще находится в больнице. Однако он намерен закончить все медицинские процедуры и уже во вторник поехать кататься на лыжах.

«Завтра улетаю кататься на лыжах. Я уже сегодня закончу здесь прокапывание. Это вирусное воспаление легкого. Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе — вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа», — сообщил Лужков, передает «РИА Новости».

Напомним, 80-летний Лужков попал в больницу после того, как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ.

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