Теракт не рассматривается в качестве основной версии крушения Ту-154

Минтранс РФ не рассматривает в качестве основной версии катастрофы самолета Ту-154 в Сочи теракт. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов, который возглавил правительственную комиссию по расследованию трагедии.

«Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны», — заявил Соколов в ходе брифинга по итогам заседания штаба комиссии по расследованию происшествия, передает телеканал «Россия 24».

Сейчас министр возвращается из Сочи в Москву, где доложит о ситуации премьер-министру Дмитрию Медведеву.

