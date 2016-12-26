23 фигуранта появилось в деле об отравлении «Боярышником»

По уголовному делу о гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки в Иркутской области задержаны уже 23 человека.

«В рамках уголовного дела задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сообщила «Известиям» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



Петренко подчеркнула, что в региональное управление Роспотребнадзора с мая текущего года поступали частые обращения о незаконных продажах в Иркутской области этой спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу «Боярышника», который используется как концентрат для ванн.

Она также добавила, что следствие полагает, что Лужнов не принял нужных мер по проверке указанных в обращении фактов.

К настоящему моменту зафиксировано уже 123 сообщения об отравлении людей метанолом. Погибли 76 человек.