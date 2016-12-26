Через реку Лену открыли ледовую переправу

Грузовикам до 15 т разрешили движение по автозимнику Якутск – Нижний Бестях
Проезд автомобилей грузоподъемностью до 15 т разрешен по ледовой переправе через реку Лену по автозимнику Якутск – Нижний Бестях федеральной автомобильной дороги «Колыма».
Толщина льда теперь позволяет это, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ФКУ Упрдор «Вилюй».
Подрядчик работ, ОАО «Сахаавтодор», обустроил подходы с берегов реки и основные полосы для движения в каждом направлении.
Также проложены резервные полосы для обеспечения бесперебойного движения транспорта. На протяжении всей переправы установлены дорожные знаки и информационные щиты.
Дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы.
Общая протяженность ледового автозимника — 12 км.