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Через реку Лену открыли ледовую переправу

Грузовикам до 15 т разрешили движение по автозимнику Якутск – Нижний Бестях

Проезд автомобилей грузоподъемностью до 15 т разрешен по ледовой переправе через реку Лену по автозимнику Якутск – Нижний Бестях федеральной автомобильной дороги «Колыма».

Толщина льда теперь позволяет это, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ФКУ Упрдор «Вилюй».

Подрядчик работ, ОАО «Сахаавтодор», обустроил подходы с берегов реки и основные полосы для движения в каждом направлении.

Также проложены резервные полосы для обеспечения бесперебойного движения транспорта. На протяжении всей переправы установлены дорожные знаки и информационные щиты.

Дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Общая протяженность ледового автозимника  — 12 км.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Через реку Лену открыли ледовую переправу

Грузовикам до 15 т разрешили движение по автозимнику Якутск – Нижний Бестях

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