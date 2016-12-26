Память погибших в авиакатастрофе Ту-154 хотят увековечить в Москве

Память погибших в воскресенье при крушении Ту-154 над Черным морем намерены увековечить в Москве, сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По словам главы комиссии Мосгордумы, каждый из погибших внес огромный вклад в свою профессию и по-своему дарил людям желание и возможность жить: одни — творчеством, другая — своей уникальной потрясающей миссией человека и врача. «Я уверен, что они будут награждены, в том числе и увековечены. Конечно, они достойны. И, конечно, их память должна быть увековечена», — цитирует «РИА Новости» Герасимова.

Председатель МГД Алексей Шапошников считает, что память о погибших должна сохраниться, рассмотрены будут все предложения по увековечиванию памяти жертв катастрофы, если они поступят, сообщает телеканал «360».

«Конечно, лучшим увековечением памяти ансамбля станет его возрождение, а для фонда Елизаветы Глинки — продолжение работы организации», — заявил он.

В авиакатастрофе, произошедшей в воскресенье, погибли 92 человека, среди них были журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, военные и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.



В связи с крушением самолета Ту-154 понедельник объявлен в России днем траура.

