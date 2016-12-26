Цех по производству контрафактного алкоголя обнаружили в Северодвинске

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ и Росалкогольрегулирования обнаружили цех по производству контрафактного алкоголя в Северодвинске. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По данным News29.ru, в ходе обысков было изъято около 3,8 тыс. л крупной партии контрафактного алкоголя. Кроме того, были найдены бутылки без акцизных марок, этикетки от алкогольной продукции, пустые бутылки и крышки к ним, а также емкости из полимерного материала со спиртосодержащей жидкостью. Полицейские также обнаружили акцизы, предположительно содержащие признаки подделки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Изъятая продукция была направлена на экспертизу.