В Москве завершается программа капитального ремонта роддомов. Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник проинспектировал ход ремонтных работ в Городской клинической больнице им. С. Спасокукоцкого в районе Коптево.

Градоначальник сообщил, что в Москве завершен капитальный ремонт семи роддомов. Собянин рассказал, что реконструированный родильный дом в районе Коптево примет первых пациентов в начале 2017 года.



Отремонтированный роддом отвечает всем мировым стандартам и оборудован по последнему слову техники.

Как передает ТВ Центр, ремонт роддома проходил с апреля 2011 года по декабрь 2016 года. В настоящее время работы уже сделаны, ведутся монтаж и наладка оборудования.

Роддом был построен в 1954 году. Отремонтированное медучреждение сможет принимать до 5 тыс. родов в год.

