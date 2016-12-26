ВЦИОМ подвел итоги года: тройка политиков-лидеров изменилась

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, чтобы выяснить, чем жителям России запомнился уходящий 2016 год, а также чего люди ждут от 2017.

Политиком года для россиян по-прежнему остается президент страны Владимир Путин — именно о нем говорили 64% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%) и Владимир Жириновский (8%). В этом году в тройке лидеров не оказалось российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Он присутствует на пятой строчке рейтинга с результатом 7%, сразу после Сергея Шойгу (8%).

Главным событием уходящего года для россиян стала война в Сирии — об этом заявили 33% респондентов. Вторую строчку рейтинга заняли президентские выборы в США.

Россияне возлагают большие надежды на 2017 год: индекс личных ожиданий от грядущего года прибавил с 201517 пунктов. Примерно четверть опрошенных считают, что 2017 год будет удачным: 27% — для них лично, 24% — для страны в целом