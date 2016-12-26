Более 600 млн рублей выделят на благоустройство дворов Челябинска

Более 600 млн рублей выделят в 2017 году на благоустройство дворов и скверов Челябинска, город будет претендовать на софинансирование в рамках федеральной программы «Наш двор», сообщил глава городской думы Станислав Мошаров.

«Это новая федеральная программа, в которую, по имеющейся у нас информации, войдут 40 городов, в том числе Челябинск. На наш взгляд, нам должны выделить порядка 400–500 млн рублей на благоустройство дворовых территорий и еще 200 млн — на парки и скверы», — отметил председатель городского парламента.

В текущем году в рамках реализации программы «Добрые дела» было выделено 319 млн рублей. Всего в городе было отремонтировано 520 дорог и внутриквартальных проездов, строительство которых обошлось в 135 млн рублей. Кроме того, в рамках программы было снесено 95 свалок и проведен ремонт 110 дворов. Снос и обрезка старых деревьев обошлись в 13,5 млн, отмечает ИА «Урал-пресс-информ».

Экономия в результате отыгранных конкурсов составила 3,5 млн. Всего из 4573 объектов, включенных в план по ремонту и благоустройству, было построено 93%.