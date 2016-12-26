Загадка ТУ-154

Страна второй день ждет новостей из Сочи. Практически сразу после взлета в море упал самолет. Погибли 92 человека, в России объявлен траур. На телеканалах, по радио, в интернете идут активные обсуждения: как это произошло, каким образом, есть ли здесь чья-то «рука»...

Многое смешалось воедино. Полет на пассажирском самолете, принадлежащем Министерству обороны России, выполняемый военным экипажем. Он летел с благой миссией в Сирию, где, как известно, идут боевые действия. На борту находились всемирно известные люди — значительная часть ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка.

Высказываются различные мнения, предлагаются версии… Среди главных — технический отказ и ошибка пилотирования. Начато расследование катастрофы, возбуждено возбужденно уголовное дело. Задача расследования — установить причины авиационного происшествия и сопутствовавшие ему факторы, чтобы предотвратить возможность повторения аналогичных катастроф в будущем. Задача следствия — установить виновных. По сложившейся в мире практике и расследование, и следствие должны провести анализ фактов в рамках известной триады: человек — машина — среда.

Человек. Достаточно опытный «усиленный» экипаж, в состав которого дополнительно были включены штурман и бортинженер. Однако после выяснения причин катастрофы нужно будет установить, проводились ли с экипажем занятия на летном тренажере по выводу самолета из ситуации, в которую они попали.

Помимо экипажа, прямое или косвенное отношение к происшествию могли иметь люди, проводившие ремонт самолета, обслуживавшие и заправлявшие его топливом. Вообще все, кто имел доступ к этому Ту-154.

Машина (самолет). Да, он был построен в 1983 году и не был новым, но в Военно-космических силах России есть самолеты, построенные в 1975 году и исправно несущие боевую службу. И в прошлом году, и в этом они применялись в боевых действиях в той же Сирии. Упавший самолет Ту-154 буквально недавно прошел капитальный ремонт и по имеющимся сертификационным документам имел полное право летать. Но исключает ли это техническую причину происшествия? Конечно же, нет.

Среда. Здесь исследуются два вида среды — окружающая и социальная. И если элементы окружающей среды будет не очень сложно исследовать, то социальная среда включает в себя изучение документов, регламентирующих полеты, действие или бездействие людей, принимающих решения, социальный климат и т.д. А это довольно сложная работа.

Но уже сегодня возникают вопросы, на которые общество требует ответы. Военный самолет перевозил не только военных, но и гражданских лиц международным рейсом. Почему тогда «черные ящики» не были оборудованы аварийными радиомаяками, обеспечивающими более быстрое нахождение регистраторов полетных данных и речевых самописцев?

Какую официальную ответственность несет авиаперевозчик перед пассажирами, какими документами она регламентируется? Не были ли здесь нарушены существующие законы и правила?

Предполагать, что стало настоящей причиной авиационного происшествия, не имея фактической информации, — задача неблагодарная. В первую очередь пролить свет на причины трагедии сможет расшифровка бортовых самописцев. Очень будем надеяться на то, что они работали.

Автор — генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов»

