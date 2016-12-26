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Мединский: ансамбль имени Александрова обязательно восстановят

Министерство культуры России окажет необходимое содействие

Министерство культуры России окажет необходимое содействие для восстановления ансамбля им. Александрова, 64 артиста и руководитель которого погибли в воскресенье в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский во время возложения траурного венка в память о погибших.

Основанное Александровым дело, по словам Мединского, будет жить, несмотря ни на какие трагедии, и ансамбль обязательно восстановится, передает Утро.ru.

Владимир Медиский ранее выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Министр вспомнил, как три дня назад назад лично общался с артистами, которые были на борту самолета, в частности, с художественным руководителем ансамбля имени Александрова Валерием Халиловым, которому вручали премию правительства РФ за организацию единственного в своем роде фестиваля «Спасская башня».

В авиакатастрофе Ту-154 погибли 92 человека. В самолете, помимо музыкантов, также находились журналисты федеральных каналов, глава департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и военные. Все они летели на авиабазу Хмеймим в Сирии для поздравления с Новым годом авиагруппы ВКС России.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Мединский: ансамбль имени Александрова обязательно восстановят

Министерство культуры России окажет необходимое содействие

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