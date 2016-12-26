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Три вокзала в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Пассажиров попросили покинуть здания вокзалов и собраться на Комсомольской площади на время проверки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сотрудники полиции эвакуировали пассажиров с трех столичных вокзалов: Ленинградского, Ярославского и Казанского. Причиной послужило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

По сообщениям очевидцев, людей попросили покинуть здания вокзалов и выйти на Комсомольскую площадь.

На месте происшествия работают кинологи и экстренные службы, сообщает РЕН ТВ. Подробности инцидента уточняются.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Три вокзала в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Три вокзала в Москве эвакуировали из-за угрозы взрываПассажиров попросили покинуть здания вокзалов и собраться на Комсомольской площади на время проверки

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