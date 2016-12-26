Три вокзала в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Пассажиров попросили покинуть здания вокзалов и собраться на Комсомольской площади на время проверки
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сотрудники полиции эвакуировали пассажиров с трех столичных вокзалов: Ленинградского, Ярославского и Казанского. Причиной послужило сообщение о заложенном взрывном устройстве.
По сообщениям очевидцев, людей попросили покинуть здания вокзалов и выйти на Комсомольскую площадь.
На месте происшествия работают кинологи и экстренные службы, сообщает РЕН ТВ. Подробности инцидента уточняются.