Три вокзала в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции эвакуировали пассажиров с трех столичных вокзалов: Ленинградского, Ярославского и Казанского. Причиной послужило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

По сообщениям очевидцев, людей попросили покинуть здания вокзалов и выйти на Комсомольскую площадь.

На месте происшествия работают кинологи и экстренные службы, сообщает РЕН ТВ. Подробности инцидента уточняются.