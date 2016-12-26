Во Владивостоке центральный развлекательный парк признали небезопасным

Мэрия города предъявила владельцу претензии в связи с неисправной электропроводкой
Власти Владивостока признали небезопасными аттракционы в парке развлечений на центральной площади города.
Владельцу аттракционов предписано привести в порядок электрические кабели.
Специалисты мэрии города проконтролируют, как будут исправляться недочеты, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Первым на небезопасные аттракционы внимание обратил житель города Алексей Клецкин.
Как он написал в своем Facebook, ничем незащищенные удлинители присыпаны снегом, а к ним через «небрежно брошенные переплетения проводов без заземления подключены мощные аттракционы».
Позже выяснилось, что найти информацию о владельце аттракционов крайне проблематично.