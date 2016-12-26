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Во Владивостоке центральный развлекательный парк признали небезопасным

Мэрия города предъявила владельцу претензии в связи с неисправной электропроводкой

Власти Владивостока признали небезопасными аттракционы в парке развлечений на центральной площади города.

Владельцу аттракционов предписано привести в порядок электрические кабели.

Специалисты мэрии города проконтролируют, как будут исправляться недочеты, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Первым на небезопасные аттракционы внимание обратил житель города Алексей Клецкин.

Как он написал в своем Facebook, ничем незащищенные удлинители присыпаны снегом, а к ним через «небрежно брошенные переплетения проводов без заземления подключены мощные аттракционы».

Позже выяснилось, что найти информацию о владельце аттракционов крайне проблематично.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Во Владивостоке центральный развлекательный парк признали небезопасным

Мэрия города предъявила владельцу претензии в связи с неисправной электропроводкой

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